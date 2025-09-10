Trump Tyranny Tracker

Trump Tyranny Tracker

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
35
38

Russia Attacks Poland with Drones

A recording from Olga Lautman and Julie Roginsky's live video
Olga Lautman's avatar
Julie Roginsky's avatar
Olga Lautman
and
Julie Roginsky
Sep 10, 2025
35
38
Share
Transcript
Get more from Olga Lautman in the Substack app
Available for iOS and Android

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Olga Lautman
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture