Trump Tyranny Tracker

Trump Tyranny Tracker

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
5
19

Active Measures: The Kremlin Probes America's Election System

A recording from Olga Lautman and Julie Roginsky's live video
Olga Lautman's avatar
Julie Roginsky's avatar
Olga Lautman
and
Julie Roginsky
Oct 14, 2025
5
19
Share
Transcript
Get more from Olga Lautman in the Substack app
Available for iOS and Android

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Olga Lautman
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture