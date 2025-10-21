Active Measures Live: Trump Tower Election Dangle

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript41615Active Measures Live: Trump Tower Election DangleA recording from Olga Lautman and Julie Roginsky's live videoOlga Lautman and Julie RoginskyOct 21, 202541615ShareTranscriptGet more from Olga Lautman in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksTrump Tyranny TrackerSubscribeAuthorsOlga LautmanJulie RoginskyWrites Salty Politics with Julie Roginsky SubscribeRecent PostsTrump Tyranny Tracker Day 2755 hrs ago • Olga Lautman and Zev ShalevTrump Tyranny Tracker Day 270Oct 17 • Olga Lautman and Zev ShalevTrump Tyranny Tracker Recap Day 267Oct 15 • Olga Lautman and Zev ShalevActive Measures: The Kremlin Probes America's Election SystemOct 14 • Olga Lautman and Julie RoginskyTrump Tyranny Tracker Day 261 RecapOct 8 • Olga Lautman and Zev ShalevTrump Tyranny Tracker Day 252 RecapSep 29 • Olga Lautman and Zev ShalevTrump Tyranny Tracker Day 246 RecapSep 23 • Olga Lautman and Zev Shalev